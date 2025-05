Friedrich Merz ( CDU ) steht mit gepacktem Koffer vor dem Kanzleramt, an seiner Wahl am Dienstag im Bundestag dürfte es nach dem positiven Mitgliedervotum der SPD keinen Zweifel mehr geben. Endlich also wieder ein Kanzler aus NRW ! Die Durststrecke war lang - obwohl es etliche Spitzenpolitiker aus Nordrhein-Westfalen versucht haben: Die Bandbreite reicht dabei von aussichtsreich bis völliger Quatsch.

Anlässlich von Merz' Kanzlerwahl schauen wir also mit zehn Fragen zurück auf Geschichten der Ambitionen und des Scheiterns. Wie gut kennt ihr die Kanzler und die Kanzlerkandidaten aus NRW?