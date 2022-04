Neue Corona-Regeln sind da: Laumann appelliert an Eigenverantwortung

Appell an Eigenverantwortung durch Wüst und Laumann

Die Landesregierung hat anders als Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern keine eigenen Gesetze mit schärferen Regeln beschlossen. Nach Auffassung der Landesregierung sei die Anwendung der sogenannten Hot-Spot-Regelung für ganz NRW nicht rechtssicher.

Stattdessen appellieren sowohl Ministerpräsident Hendrik Wüst als auch der Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU ) an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Laumann sagte: " Ich zähle jetzt auf jeden Einzelnen. Ich rate dringend dazu, zum eigenen Schutz und vor allem auch zum Schutz besonders gefährdeter Mitmenschen die Maske in vollen Innenräumen zumindest so lange weiterhin zu tragen, bis die Infektionszahlen wirklich deutlich zurückgegangen sind. " Das sei man den vielen Beschäftigten in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen schuldig. Sie gingen seit langem an ihre Belastungsgrenzen.

Laumann: Weiterhin möglichst viel Sicherheit bieten

Laumann appelliert an Unternehmen, Veranstalterinnen und Veranstalter: " Prüfen Sie gerade in den nächsten Wochen, welche Hygienekonzepte Sie zusätzlich umsetzen, um Ihren Gästen, Kundinnen und Kunden möglichst viel Sicherheit zu geben."