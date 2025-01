Grüne: "Bereitschaft für Kompromisse"

NRW-Grünenchef Tim Achtermeyer griff Friedrich Merz in seiner Stellungnahme nicht direkt an, sondern betonte: "Mehrheiten abseits der demokratischen Mitte zu finden, führt ins Chaos. Dafür brauche es "dringend wie nie Bündnisse, die Bereitschaft für Kompromisse und das Bekenntnis, dass Demokratiefeinde in diesem Land niemals Macht bekommen sollen.“

In NRW regieren die Grünen gemeinsam mit der CDU und haben bereits Kompromisse in Fragen von Migration gefunden, insbesondere in Form eines gemeinsamen Maßnahmenpakets nach dem Terrorangriff von Solingen. Gleichzeitig dürfte das politische Handeln von Friedrich Merz eine besondere Herausforderung für die Schwarz-Grüne Koalition darstellen.

CDU: Vier Stimmen aus NRW fehlten

Die NRW-CDU hat auf die Abstimmung im Bundestag bisher nicht reagiert. Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes und Chef der NRW-CDU hatte in den Tagen zuvor aber ebenfalls für Kompromissfähigkeit geworben und auf seine schwarz-grüne Landesregierung verwiesen.