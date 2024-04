Umfrage: Mehrheit in NRW will Wölfe nicht abschießen

Sollten Wölfe dort, wo sie Nutztiere trotz Herdenschutz reißen, kontrolliert abgeschossen werden? Darauf antworteten 38 Prozent der Befragten in NRW mit Ja, eine absolute Mehrheit von 50 Prozent sagte Nein. Keine Meinung äußerten 12 Prozent. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage von Forsa für den Naturschutzbund, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

In ländlicheren Bundesländern mehr Abschuss-Befürworter

Deutschlandweit befürworteten 46 Prozent der Befragten den Abschuss, 42 Prozent lehnten das ab. Satte Mehrheiten von über 60 Prozent für den Wolfs-Abschuss gab es demnach in ländlich geprägten Bundesländern wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Bundesweit sind Bewohner kleinerer Städte und Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern eher für die Tötung reißender Wölfe.

Für die ländlichen Regionen in NRW wurden keine gesonderten Zahlen erhoben - aber auch hier dürfte es mehr Abschuss-Befürworter geben als im NRW-Schnitt.

"Tag des Wolfes"