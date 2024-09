Zweiter Nationalpark: Taten die Agenturen zu wenig für ihr Geld?

Für Lokalpolitiker offenbar nicht erreichbar

Anscheinend waren die Agenturen, die den Regionen unter die Arme greifen sollten, für diese nicht immer eine Hilfe. So schildert es Christian Schulte, der für die SPD im Stadtrat in Lichtenau im Kreis Paderborn sitzt. Am 19. Oktober 2023 schreibt er zwei Mitarbeiter von PD an, wegen einer geplanten Informationsveranstaltung zu einem möglichen Nationalpark im Eggegebirge. "Können Sie uns zu der geplanten Veranstaltung beraten oder unterstützen?" fragt er. Eine Antwort habe er nicht bekommen, so Schulte. Deshalb fasst er am 25. Oktober noch einmal per Mail nach. Auch darauf habe er nie eine Reaktion erhalten, teilt Schulte dem WDR mit. Er spricht von einem "fragwürdigen Verhalten dieser Agentur" .