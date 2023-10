Zweiter Nationalpark: Streit über Findungsprozess spitzt sich zu

Die schwarz-grüne Landesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, neben dem bereits bestehenden Nationalpark Eifel einen zweiten Nationalpark in NRW zu schaffen. Wo der entsteht will man aber nicht in Düsseldorf entscheiden - die betreffenden Regionen sollen sich selbst dafür ins Spiel bringen. Das ist seit Anfang September möglich - verbunden mit allen Diskussionen, die dadurch vor Ort entstehen. Bis März 2024 sollen die Kreise, die einen Nationalpark wollen, dann beim Land einen formalen Antrag stellen.

Bislang wenig Zustimmung aus den Regionen

Doch bislang gibt es wenige positive Signale aus den betreffenden Regionen. Im Gegenteil: Dem Kreis Siegen-Wittgenstein ist die Bewerbungsfrist zu kurz, er bittet um mehr Beratungszeit.