Wegen Personalmangel: Land gibt Geld für mehr Lokführer

Das Land stellt sechs Millionen Euro für die Gewinnung und Qualifizierung von Fachkräften für den regionalen Zugverkehr in NRW bereit. Dies teilte Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf mit. Vor allem Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte sollen stärker für den Lokführer- und andere Bahnjobs gewonnen werden.