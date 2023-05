Verkehrswende: Warum sich Pendler im RE19 gerade schwarz ärgern

Ein Regionalzug der Linie RE19, hier auf dem Streckenabschnitt zwischen Wesel und Arnheim

Gemeinsam mit Wüst ruft der damalige Infrastruktur-Vorstand der Bahn und Ex- CDU -Politiker Ronald Pofalla in Bocholt die "grüne Verkehrswende" als Ziel aus, wie die Lokalpresse schrieb. Auch der WDR berichtet damals. Gerade auf dem Land muss das ÖPNV -Angebot massiv ausgebaut werden, damit mehr Menschen öfter mal das Auto stehen lassen und mit dem Zug fahren. Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag heißt es dazu: "Wir wollen Mobilität in der Stadt sowie im ländlichen Raum zuverlässig, nachhaltig, barrierefrei und sicher gestalten."

Gut ein Jahr später sieht das Vorzeigeprojekt RE 19 ziemlich derangiert attraktiv aus. Zugreisende von Arnheim oder Bocholt Richtung Düsseldorf (in Wesel werden beide Zugteile vereinigt beziehungsweise getrennt) müssen regelmäßig mit Verspätungen, Ausfällen und langatmigem Schienenersatzverkehr per Bus leben. "Es ist ne Katastrophe, ich bin echt verzweifelt, was die Zugfahrt zwischen Oberhausen Sterkrade und Düsseldorf angeht, weil ich hier zur Arbeit muss" , sagt eine RE19-Kundin dem WDR.

Der Streckenverlauf des RE19

Birgit Schorn aus Empel-Rees – einem Örtchen kurz vor der niederländischen Grenze – muss improvisieren, bevor sie in den Zug steigt: "Der fährt jetzt bis Oberhausen und dann gibt es einmal den Lokalbus und einmal den Expressbus. Ich nehme den Express bis Wesel und dann habe ich einen ganz lieben Ehemann, der mich von da aus abholt. " Für Berufspendler ist die Zugverbindung somit nicht wirklich verlässlich.

Viele Störungen und Verspätungen

Laut Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist der RE19 "besonders von Baumaßnahmen, Umleitungsverspätungen und Infrastrukturstörungen betroffen" .