Leutheusser-Schnarrenberger für Einschränkung der Versammlungsfreiheit

Generelle Versammlungsverbote für Nicht-EU-Ausländer hält er für "rechtlich unzulässig“, praktisch "nicht realisierbar" und "die falsche Reaktion".

Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages nennt es "Paradigmenwechsel"

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat sich schon im August 2018 mit der Frage Versammlungsrecht für Ausländer beschäftigt und kam damals zu dem Ergebnis: Würde die Versammlungsfreiheit auf Deutsche und ggf. EU-Ausländer beschränkt, "wäre dies als Paradigmenwechsel zu werten".

Angestoßen hatte die jetzige Debatte der FDP-Bundestagsabgeordnete Maximilian Mordhorst auf X (ehemals Twitter). Er forderte eine "stärkere Unterscheidung zwischen Deutschengrundrechten und Jedermannsrechten".

Was sind die unmittelbaren Lehren aus Essen?

Rund 3.000 Menschen waren am Freitag der vergangenen Woche (03.11.2023) durch Essen gezogen, zeigten Flaggen mit Schriftzügen, die an das Taliban-Regime in Afghanistan oder die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) erinnern. Einige Teilnehmer forderten auf Plakaten und Rufen ein Kalifat.

"Es ist schrecklich, absolut schrecklich", sagt Serap Güler, migrationspolitische Sprecherin der CDU im Bundestag und ehemalige NRW-Integrationsstaatssekretärin. Das widerspreche unserer Art zu leben. Güler fordert schärfere Gesetze – etwa, dass Antisemitismus als schwere Straftat ins Strafgesetzbuch aufgenommen wird. Und dann müsse man gucken, "wo es weitere Lücken im Versammlungsrecht gibt".