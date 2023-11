Landtag berät über Essener Islamisten-Demo

Der Innenausschuss des Landtags beschäftigt sich heute mit der islamistischen Demonstration vom vergangenen Freitag in Essen. Sowohl die Landesregierung als auch die Opposition haben zu dem Thema eine Aktuelle Viertelstunde beantragt. In dem Bericht der Landesregierung, der zu Beginn der Sitzung abgegeben wird, soll auch die Demonstration am Samstag in Düsseldorf eine Rolle spielen.

Polizei: "Pro Palästina"-Motto "möglicherweise nur vorgeschoben"

Thomas Kufen, Oberbürgermeister von Essen