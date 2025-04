NRW-SPD startet Abstimmung zum Koalitionsvertrag

Zwei Wochen Zeit für Abstimmung

Bis zum 29. April haben die SPD -Mitglieder Zeit, online über das Vertragswerk abzustimmen. "Das ist eine besondere Herausforderung, weil nicht alle gleich digital fit sind." , erklärte Landesvorsitzender Achim Post. Aber die Ortsverbände würden dabei weiterhelfen, ist sich Post sicher. Er setze auf "nachbarschaftliche Hilfe" .

Zudem könnten sich Mitglieder an ihre örtliche SPD -Geschäftsstelle wenden, um dort entsprechende Unterstützung zu erhalten, teilte der Landesverband mit. Bei technischen Problemen sollten sich die Mitglieder aber an die Berliner Parteizentrale im Willy-Brand-Haus wenden, so eine Sprecherin der Partei.

Parteivorstand will für Vertrag werben

Er werde " in den nächsten beiden Wochen für den Vertrag werben ", erklärte Achim Post vor der Abstimmung. Man werde offen und transparent darlegen, was in den Verhandlungen erreicht werden konnte und was nicht, ergänzte eine Parteisprecherin.

Dafür hat die Partei bis zum Ende der Abstimmung unter anderem verschiedene Info-Verstanstaltungen geplant. So soll es etwa auch verschiedene Dialog- und Onlinekonferenzen mit den Verhandlerinnen und Verhandlern geben, auf denen der Koalitionsvertrag diskutiert und Fragen geklärt werden könnten.

