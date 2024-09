Die anfängliche Hoffnung, dass mit den Grünen in der NRW-Landesregierung der Arten- und Umweltschutz eine größere Rolle einnehmen würde, hat sich für den NABU in NRW weitgehend in Luft aufgelöst. Würde der Verband die Landesregierung für ihr Engagement im Umweltschuzt benoten, reichte es kaum zu einem " mangelhaft ", so Naderer.

"Grüner Anstrich" fehlt beim Umweltschutz

Grünen-Umweltminister Oliver Krischer

Nicht nur bei den grün geführten Ministerien für Umwelt (Oliver Krischer ) und Wirtschaft (Mona Neubaur) habe sie "den grünen Anstrich noch nicht feststellen können ". Mitverantwortlich für das drohenden Scheitern des zweiten Nationalparks sei ebenso die CDU -Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen.

Auf WDR-Nachfrage wies das Umweltministerium alle Vorwürfe rundheraus von sich: Seit der Regierungsübernahme werde "massiv in den Arten- und Naturschutz investiert", schrieb ein Sprecher. " Wir investieren heute über verschiedene Töpfe so viel in den Natur- und Artenschutz wie noch nie."

Als Beispiel nannte der Sprecher ausschließlich das Moorschutz-Konzept, das im November starten soll. Ziel sei dabei, " gefährdete Arten und Lebensräume zu schützen" . Ausgerechnet der Moorschutz aber sei in NRW nicht vordringlich, da es wenige Moorgebiete gebe, hatte NABU-Chefin Naderer auf der Pressekonferenz gesagt. " Konstruktive Vorschläge von uns werden dagegen nicht aufgenommen."

Doch das Ministerium lobt sich selber weiter - ohne Details zu nennen: Durch " neue Maßnahmen" gelinge es außerdem, den Ausbau der Erneuerbaren Energien und des Artenschutzes in Einklang zu bringen. " Keine Tierart ist in seiner Existenz bedroht oder gefährdet ."

Nationalpark Eifel

Beim Thema Nationalpark habe sich die Koalition nunmal darauf verständigt, die Menschen in den Entscheidungsprozes mit einzubinden - anders, als in anderen Bundesländern. Man respektiere entsprechend, dass sich die Mehrheit in Bürgerentscheiden gegen einen zweiten Nationalpark entschieden habe.

Dabei hatte sich im Juli sogar noch ein Bürgerbegehren für einen Nationalpark im Reichswald/Kreis Kleve gebildet. Hier stellt sich vor allem die Landwirtschaft gegen das Projekt. Auch für einen Nationalpark Arnsberger Wald gab es im April ein Bürgerbegehren. Dagegen waren dort aber auch Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Jäger sowie die FDP und die CDU -Mehrheitsfraktion im Kreistag.

Umweltminister Krischer beerdigt Nationalparkbehörde

Ausgerechnet am Mittwoch wurde auch bekannt, dass der grüne Umweltminister Oliver Krischer das Projekt Nationalpark offenbar mindestens auf Sparflamme herunterschraubt: Die Idee einer eigenen Nationalparkbehörde würden "nicht weiter verfolgt" , teilte das Umweltministerium in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD im Landtag mit.

Und nicht nur das: Für den bestehenden Nationalpark Eifel soll das Nationalparkforstamt Eifel ins Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) überführt werden.