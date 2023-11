Zwei Millionen Arten gefährdet: "Sehenden Auges in den Untergang"

Rund zwei Millionen gefährdete Tiere und Pflanzen - das sind doppelt so viele wie in der jüngsten globalen Bestandsaufnahme des Weltbiodiversitätsrates (IPBES) 2019 angenommen. In Europa ist der am Donnerstag veröffentlichten Studie zufolge ein Fünftel aller untersuchten Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben in den kommenden Jahrzehnten bedroht. Die Studie wurde im Fachmagazin "PLOS One" veröffentlicht.

Forscher rund um den Biologen Axel Hochkirch vom Nationalmuseum für Naturgeschichte Luxemburg und der Uni Trier hatten für die Studie die aktuellen Roten Listen der Weltnaturschutzunion (IUCN) untersucht. So entstand ein neues Lagebild.

Seit Jahren forscht Maximilian Weigend zum Thema Artenvielfalt. Er ist Professor für Biodiversität der Pflanzen an der Universität Bonn und hat mit uns über die Erkenntnisse der Studie gesprochen.

WDR: Herr Prof. Weigend, die Ergebnisse der neuen Studie sind alarmierend. Wie relevant und seriös ist das Ganze überhaupt?

Weigend: Leider kann man die Studie nicht als Schwarzmalerei oder dergleichen abtun, sie ist absolut seriös und relevant. Sie ist ja nicht von irgendwelchen Bachelor-Studenten erstellt worden, die mit ein paar Zahlen jongliert haben, sondern von renommierten Wissenschaftlern.

WDR: Laut der Studie sind rund 27 Prozent der in Europa heimischen Pflanzen bedroht. Bei den Tierarten sind es 24 Prozent der Wirbellosen und 18 Prozent der Wirbeltieren. Können Sie ein paar Beispiele nennen?

Weigend: Je kleiner eine bestimmte Art ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie vom Aussterben bedroht ist. Es gibt zum Beispiel bestimmte Orchideen-Arten, die nur auf einzelnen Inseln im Mittelmeer vorkommen, oder bestimmte Insekten, die nur in einem bestimmten Gebirgsstock leben. Solche Pflanzen und Tiere, die nur auf einem verhältnismäßig kleinen Raum leben, sind extrem vom Aussterben bedroht. Die größte Bedrohung für die Biodiversität ist zweifelsohne der Klimawandel.