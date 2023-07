Renaturierungsgesetz: Das plant die EU und deshalb gibt es Kritik

Befürworter des Renaturierungsgesetzes meinen, dass genau das der Plan sei. So sagte Dirk Jansen, Geschäftsführer vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in NRW, im WDR-Gespräch: " Gesunde Waldökosysteme, gesunde Böden, natürliche Fließgewässer - nur so werden wir die großen Herausforderungen des Klimawandels meistern können ." Letztendlich müsse Natur zurückgewonnen und die Artenvielfalt gesichert werden.

Gesetzesentwurf wurde entschärft

Eine knappe Mehrheit im EU-Parlament stimmte am Mittwoch für das Gesetz

Ob all das vom Renaturierungsgesetz geleistet werden kann, muss sich erst noch zeigen. Mit der Zustimmung des EU-Parlaments wurde am Mittwoch eine wichtige Hürde genommen. Allerdings stand am Ende ein deutlich abgeschwächter Entwurf dar. So wurde eine Reihe von Vorgaben entschärft, etwa zur Wiederbewässerung trockengelegter Moore. Auch sprachen sich die Abgeordneten weder für die Schaffung neuer Schutzgebiete aus, noch wollen sie, dass zum Wohle des Naturschutzes der Ausbau der erneuerbaren Energien behindert wird. Das künftige Gesetz soll außerdem eine Klausel enthalten, wonach Zielsetzungen beim Naturschutz verschoben werden können, wenn sich dadurch " außergewöhnliche sozioökonomische Folgen " ergeben.