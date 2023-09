Klare Regeln gegen Messerattacken an Schulen

Klar ist schon lange: Gewalt an Schulen ist ein Problem. Und viele Lehrkräfte wissen offenbar nicht immer, wie sie dem Problem begegnen sollen. Das wurde bei einer Expertenanhörung zum Thema Messerattacken im NRW-Landtag deutlich. In vielen Schulen herrsche Unsicherheit darüber, welche Gegenstände erlaubt wären und welche nicht, führte etwa Andrea Salomon aus. Die Polizeihauptkommissarin berät Schulen im Umgang mit gewalttätigen Übergriffen. Schulen wünschten sich ihrer Erfahrung nach mehr inhaltliche Unterstützung wie etwa auch Beispiel-Hausordnungen, so die Polizistin.

Krisenteams an Schulen

Für klare Regeln mit klaren Konsequenzen sprach sich auch Anna-Kathrin Großmann aus. Die Schulpsychologin ist Krisenbeauftragte beim Zentrum für Schulpsychologie in Düsseldorf. Neben dem Aufzeigen von Grenzüberschreitungen wären aber auch Lob und Wertschätzung wichtig, um den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass sie gesehen werden, betonte Großmann.

Expertenanhörung im Düsseldorfer Landtag

Sie empfiehlt zudem die Bildung von Schulteams zur Beratung, Gewaltprävention und Krisenintervention. "Damit die Verantwortlichkeiten und Rollen im Rahmen von Gewaltprävention an Schulen klar sind." Diesen aus fünf bis sieben Personen bestehenden Teams sollte die Schulleitung, die Schulsozialarbeit, aber auch Hausmeister oder Sekretariatskräfte angehören, so Großmann.

"Stetig sinkendes Problem"

Nach der Familie und Diskotheken wäre die Schule der dritthäufigste Tatort, an dem Jugendliche Opfer von Gewalt werden. Darauf wies Prof. Menno Baumann von der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf hin. Allerdings wäre die Gewalt seit Mitte der 1990er Jahre "ein stetig sinkendes Problem" , so der Professor für Intensivpädagogik. "Wir müssen wahrnehmen, dass Deutschland in den letzten 30 Jahren nicht alles verkehrt gemacht hat, was den Umgang mit Gewalt angeht."