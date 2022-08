Landespolitik reagiert auf tödliche Polizei-Schüsse in Dortmund

Auch innerhalb der NRW -Landtagsfraktionen herrscht Betroffenheit über die tödlichen Schüsse aus der Maschinenpistole eines Polizisten auf einen 16-Jährigen in Dortmund. Bei der Frage, ob es richtig ist, dass die benachbarte Recklinghäuser Polizeibehörde nun die Ermittlungen gegen den Dortmunder Kollegen aufnimmt, sehen Politiker Handlungsbedarf.

Grüne: Unabhängiger Polizeibeauftragter nötig