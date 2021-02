Schulen in NRW machen ab 22. Februar schrittweise auf

In vielen Familien, die sich seit Wochen im Corona-Lockdown befinden, dürfte diese Nachricht für Erleichterung sorgen: Ab 22. Februar wird in NRW damit begonnen, wieder Präsenzunterricht in einigen Schulen anzubieten. Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) kündigte am Mittwochabend eine " schrittweise Öffnung " der seit Mitte Dezember geschlossenen Schulen an, während der Rest des Lockdowns verlängert wird. " Wir haben immer gesagt, Priorität haben die Kinder ", sagte er nach den stundenlangen Beratungen der Länderchefs mit der Kanzlerin.

Laut Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) soll es ab dem 22. Februar zunächst in den Grundschulen einen Wechselunterricht geben. Das heißt, dass nicht alle Kinder gleichzeitig in die Schulen kommen. Stattdessen soll es abwechselnd Präsenz- und Distanzunterricht geben. Wie genau das funktionieren wird, will Gebauer am Donnerstag bekanntgeben.

Für viele andere weiter Homeschooling

Auch für Förderschulen der Primarschule soll es Wechselunterricht geben. Jahrgänge mit Abschlussprüfungen will die Ministerin ebenfalls wieder in die Schulen holen. Details dazu nannte sie nicht. Lehrer sollen sich zwei mal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen können.

Für alle anderen Schulkinder heißt es vorerst weiterhin Homeschooling. Gebauer will aber auch für sie " schnellstmöglich " wieder einen Unterricht vor Ort ermöglichen. Wenn der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner) landesweit bei 50 liege, solle in den Präsenzunterricht übergegangen werden. Derzeit liegt der Wert in NRW bei 67.