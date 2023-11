Neue offene Fragen in der Causa Limbach

Grünen-Chef hat "keinen Zweifel" an Limbach

Der Landessprecher der NRW-Grünen, Tim Achtermeyer, hat sich dort zu der Causa geäußert. Auf die Frage, ob Limbach noch tragbar sei, sagte er im WDR-Interview " absolut ". " Ich habe überhaupt keinen Zweifel an Benjamin Limbach und seiner Haltung. " Dieser agiere " nur nach Recht und Gesetz ".