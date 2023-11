Opposition fordert Rücktritt von NRW-Justizminister Limbach

Limbach muss laut Opposition gehen

So fordern SPD und FDP den Rücktritt von Limbach. " Das Maß ist für uns schon lange voll. Mit dieser neuen Wendung sehen wir uns in unserer Rücktrittsforderung einmal mehr bestätigt ", sagte SPD-Fraktionsvize Elisabeth Müller-Witt am Donnerstag. Es gehe um den " Vorwurf der Manipulation ". " Der Noch-Minister hat offenbar versucht, persönlich auf das Verfahren und konkurrierende Bewerber einzuwirken. Damit ist er aus unserer Sicht nicht mehr tragbar. "

Auch die FDP sagt, dass der Justizminister nicht mehr im Amt bleiben kann. " Die neuen Enthüllungen über das fragwürdige Verhalten von NRW-Justizminister Benjamin Limbach machen ihn in seinem Amt untragbar ", sagte Fraktionschef Henning Höne. Der Vorwurf: " Limbach hat den Rechtsausschuss und die Öffentlichkeit belogen ." Denn entgegen seiner Behauptung habe der Grünen-Politiker " massiv persönlich Einfluss " auf die Besetzung des Präsidentenamtes am Oberverwaltungsgericht Münster genommen. Zudem sagte Höne:

"Geht der Justizminister nicht von selbst, steht Ministerpräsident Hendrik Wüst in der Pflicht, ihn zu entlassen. Ein Rücktritt wäre nicht nur im Interesse der Glaubwürdigkeit dieser Landesregierung, auch unsere demokratische Wertebasis muss geschützt werden." Henning Höne, Fraktionschef der FDP im Landtag

Parallel haben SPD und FDP am Donnerstag eine neuerliche Sondersitzung des Rechtsausschusses beantragt. In dem Antrag ist von " persönlicher Einflussnahme " und " manipulativer Kraft " des Justizministers die Rede.