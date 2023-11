Unter Druck: Justizminister Limbach erneut im Rechtsausschuss

Rückendeckung von CDU und Grünen

"Die Art und Weise dieser politischen Spielchen ist schäbig" , erklärte hingegen die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Höller. "Falsche Tatsachen wie das angebliche Näheverhältnis zu einer Bewerberin bleiben falsch, egal, wie oft man sie wiederholt. Ich bin überzeugt, der Justizminister hat nach Recht und Gesetz gehandelt."

"Korrekte Prozesse werden mutwillig skandalisiert" , erklärte auch Gregor Golland, stellvertretender CDU -Fraktionsvorsitzende. " Dabei betont selbst der ehemalige SPD-Justizminister Wolfgang Gerhards, dass es die Aufgabe und Pflicht von Benjamin Limbach als Justizminister war, eine Auswahl zu treffen" , so Golland. Wolfgang Gerhards, NRW-Justizminister von 2002-2005, hat Limbach am Montag in Schutz genommen. Von einer unzulässigen Einflussnahme könne keine Rede sein, so Gerhards.