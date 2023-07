SPD: Land soll sich um steigende Lebensmittelpreise kümmern

Die SPD verwies dabei auf Untersuchungen der Verbraucherzentrale, wonach mehr als ein Drittel der jüngsten Preissteigerungen bei Lebensmitteln nicht durch Erzeuger- und Energiekosten zu erklären seien sollen. Mitnahme-Effekte, die vor allem zulasten Einkommens schwächerer Haushalte gingen, müssten gekappt werden, so Vogt.

Preissteigerungen für Verbraucherzentrale "inakzeptabel"

Bernhard Burdick von der Verbraucherzentrale NRW hält die Steigerung der Lebensmittelpreise für "nicht mehr so ganz nachvollziehbar." Im Vergleich zum Frühjahr 2021 seien die Preise bereits um gut 30 Prozent gestiegen, sagte Burdick dem WDR. "Die Preissteigerung hat schon vor mehr als zwei Jahren angefangen" . Auch würden viele Preise bei vergleichbaren Markenprodukten in unterschiedlichen Supermärkten sehr stark schwanken. "Das ist völlig inakzeptabel. Unserer Ansicht nach spielt da der Handel an der Preisschraube" , so Burdick.

Die Einrichtung einer "Transparenzstelle" hält er durchaus für sinnvoll. Politik und auch das Kartellamt müssten hier aktiv werden, fordert der Verbraucherschützer.