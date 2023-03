Schweinehaltung: Scharfe Kritik aus NRW an Cem Özdemir

Auslöser des Konflikts: Özdemir will bundesweit neue Kennzeichen für die Tierhaltung durchsetzen. Im ersten Schritt sollen die neuen Vorgaben noch in diesem Jahr mit frischem Schweinefleisch im Handel starten. Vorgesehen ist ein System mit fünf Haltungskategorien während der Mast - vom gesetzlichen Mindeststandard im Stall bis zu Bio. Der Gesetzentwurf wird derzeit im Bundestag beraten. Auch die Länder positionieren sich dazu.

Zudem wirft Gorißen Özdemir vor, für die notwendige "tierwohlgerechte Transformation" der Landwirtschaft finanziell nur den "Tropfen auf den heißen Stein" bereitzustellen. In 2023 stünden nur 150 Millionen Euro zur Verfügung. Allein für den Schweinesektor seien jährlich laut Experteneinschätzungen 2,4 Milliarden Euro pro Jahr nötig.

Özdemirs Handynummer gesucht

Silke Gorißen (CDU)

Gorißen bemängelte, dass die neue Kennzeichnung lediglich für frisches Schweinefleisch im Supermarkt oder beim Metzger gelte - Restaurants oder Kantinen aber ausgenommen würden. Özdemirs Pläne seien lückenhaft, weshalb NRW gemeinsam mit anderen Bundesländern Änderungen vorschlagen werde. Die Schweinebauern verweigerten sich nicht Reformen für mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit, sagte Gorißen, aber sie bräuchten "Planungssicherheit" .

Offenbar gibt es kaum Kommunikation zwischen dem Bundesminister und der Landwirtschaftsministerin im bevölkerungsreichsten Bundesland. Gorißen sagte vor Journalisten, Özdemir habe ihre Handynummer. Seine Nummer habe sie aber nicht. Zuletzt sei man sich im Januar kurz auf der Landwirtschaftsmesse "Grüne Woche" in Berlin begegnet.

Der Ministerin, die in NRW mit den Grünen am Kabinettstisch sitzt, passt bei ihrem Amtskollegen im Bund offensichtlich die ganze Linie nicht: Mehr oder weniger deutlich warf sie ihm eine ideologische Politik auf Kosten der Schweinebauern vor. So langsam fange "die Hütte an zu brennen" , sagte sie. Gorißen warnte auch vor einem "Systembruch" und vor "Kahlschlag" . Stellenweise klang die scharf formulierende Ministerin wie eine Lobbyistin der Landwirte.

Forderung nach Hilfen für Bauern