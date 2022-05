Politiker unter sich

Bei dem vertraulichen Gespräch waren keine Pressesprecher oder sonstige Berater anwesend - nur die zehn Politikerinnen und Politiker. Ort des Treffens war die Zentrale des Westdeutschen Handwerkskammertags in Düsseldorf. Vor dem Gebäude demonstrierten zwei Klimaaktivisten und rund 20 Beschäftigte von Unikliniken. An den sechs Unikliniken in NRW streiken Pflegekräfte und Beschäftigte seit Wochen für bessere Arbeitsbedingungen. Neubaur unterhielt sich kurz mit den Demonstranten.

Kein Kommentar in der Straßenbahn

Die Begrüßung zwischen den Delegationen war am frühen Nachmittag freundlich, aber etwas steif ausgefallen. Fistbumps, "Hallo" , Lächeln - und dann schnell rein ins Gebäude. Ähnlich sparsam fielen dann später die Abschlussstatements aus. Aus der Unterredung sickerte nichts nach draußen - ob dies so bleibt, dürfte wichtig für die weitere Vertrauensbasis zwischen den beiden Parteien sein. Selbst auf der Rückfahrt in der Straßenbahn ließ sich der Grünen-Tross nichts entlocken. Die CDU -Delegation ging zu Fuß von dannen. Fortsetzung folgt - wahrscheinlich.

Grünen wollen auch mit SPD sprechen