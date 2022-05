Gespräch auch zwischen SPD und FDP

Auch SPD und Grüne reden

Rechnerisch möglich ist aber auch eine Ampel-Koalition. Die SPD trifft sich am Freitag in einem Düsseldorfer Hotel mit den Grünen. Die FDP will nach ihren schweren Verlusten bei der Wahl nicht über eine Ampel verhandeln, sondern geht von der Bildung einer schwarz-grünen Koalition aus. SPD-Landeschef Kutschaty hatte erklärt, dass die Sozialdemokraten eine Regierungsbildung versuchen würden, wenn Schwarz-Grün nicht zustandekommt.