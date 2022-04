Wüst und die Lehrerbesoldung: Versäumnisse und "Nichtwissen"

Auf den ersten Blick klingt das gut. Doch das Problem an der Sache ist: Es stimmt nicht. Darauf weist unter anderem die Lehrergewerkschaft GEW hin:

"Wir als Bildungsgewerkschaft kämpfen seit Jahren dafür, dass Kolleg*innen A13 bekommen. Wir wüssten davon, wenn es so wäre. Die Lehrer*innen warten seit Jahren auf A13. Tatsache ist, Herr Wüst ist offenbar falsch beraten und nicht auf dem aktuellen Kenntnisstand was die Besoldung betrifft." Ayla Çelik, GEW-Landesvorsitzende NRW

SPD und Grüne nutzen Steilvorlage

Auch die Opposition zeigt sich überrascht. " Lehrkräfte an Grundschulen und in der Sekundarstufe I dürften sich heute früh verwundert die Augen gerieben haben ", sagt die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Sigrid Beer. Wüst offenbare ein " erschreckendes Nichtwissen " in einem wichtigen Politikfeld.

SPD -Bildungsexperte Jochen Ott sagte: " Der Ministerpräsident kennt die Politik seiner eigenen Landesregierung leider nicht ." Von einer angehobenen Besoldung unabhängig von der Schulform könne " keine Rede sein ". " Das ist schlichtweg falsch ", so Ott.

Erneute Wahlversprechen in Parteiprogrammen

Auch Thomas Kutschaty will für eine gleiche Besoldung sorgen

Übrigens: So wie 2017 spielt die Lehrerbesoldung auch in diesem Wahlkampf wieder eine Rolle. Die CDU verspricht zum Beispiel, Lehrern einen " Aufstieg in die Besoldungsgruppe A13 " zu " ermöglichen ". Das soll aber nicht automatisch erfolgen, sondern erst nach einer zusätzlichen Qualifikation. Im SPD-Wahlprogramm heißt es: " Wir werden für eine gerechte und gleiche Besoldung für Lehrkräfte sorgen. " Wie genau das gelingen soll, wird aber offengelassen. Dabei hatte Spitzenkandidat Thomas Kutschaty noch Anfang des Jahres konkret angekündigt, ab dem 2023 beginnenden Schuljahr die Eingangsbesoldung A13 für alle greifen zu lassen. Auch Grüne und FDP sprechen sich für eine einheitliche Besoldung aus. Die AfD äußert sich nicht dazu.