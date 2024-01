Mehrheit für Änderung ist sicher

Der Änderungsantrag steht für den Mittwochnachmittag auf der Tagesordnung des Landtags. Wenn die Mehrheit zustimmt, wovon auszugehen ist, dann kann diese Änderung schon zum 01.02.2024 in Kraft treten. Die nächste reguläre Sitzung der Enquetekommission "Krisen- und Notfallmanagement" ist am 01.03.2024, dann könnte also über eine Abberufung Vosgeraus abgestimmt werden.

Ulrich Vosgeraus Expertise

Ulrich Vosgerau ist habilitierter Jurist und bezeichnet sich auf seiner Homepage als " Privatdozent der Universität zu Köln ". Die Uni distanzierte sich von Vosgerau und teilte mit, dass er sich an der Uni habilitiert habe und seit 2015 nicht mehr an der Universität zu Köln beschäftigt sei, außerdem seit 2018 nicht mehr an der Fakultät lehre.