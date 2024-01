Geheimtreffen mit Rechtsextremisten: Wo steht die AfD?

Vermeintlicher "Geheimplan" lange bekannt

Weidel sieht AfD im Einklang mit Grundgesetz

Doch während sich der Rest der Bundestagsparteien über das Treffen empört und Forderungen nach einem Verbot der Partei wieder lauter werden, sieht man bei der AfD keinen Anlass für weitere Erklärungen. Alice Weidel äußerte sich mit einem dürren Statement, in dem darauf verwiesen wird, dass Einwanderungspolitik der AfD " vollständig im Einklang mit dem Grundgesetz" stehe. Zu den konkreten Vorschlägen, die in Potsdam gemacht wurden: kein Wort von ihr. Ein anderer AfD-Sprecher sprach von einer " Einzelmeinung eines Vortragenden auf einem Treffen, das kein AfD-Termin war ".

Weiter geht da Bernhard Zimniok, AfD-Abgeordner im EU-Parlament. In einem Video, das er am Donnerstag auf "X" veröffentlichte, bezeichnete er die Aufregung nach dem Bekanntwerden des Geheimtreffens als " befremdlich ". Der vermeintliche " Geheimplan ", von dem Correctiv spreche, sei in Wahrheit gar keiner. Um diese Positionen zu erfahren, " hätte ein kurzer Blick in unser Parteiprogramm gereicht ". Ähnlich äußerte sich der brandenburgische AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer: " Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen. Millionenfach. Das ist kein #Geheimplan. Das ist ein Versprechen ." schrieb er auf "X". Im Grundsatzprogramm zur Bundestagswahl 2021 hatte die AfD eine " Abschiebeoffensive " sowie eine "nationale und supranationale Remigrationsagenda" gefordert.

Der Dortmunder AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich, der sich selbst als " Rechtspopulist " betitelt, witzelte auf Twitter mit Bezug auf das konspirative Treffen: " Empörend! Warum war ich nicht eingeladen? " Die NRW-AfD äußerte sich bislang nicht dazu.

AfD-Abgrenzung zu Rechtsextremen: Oft nur auf dem Papier