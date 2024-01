Potsdam-Teilnehmer Vosgerau will weiter Landtag beraten

Zu Beginn der Enquete-Kommission "Krisen- und Notfallmanagement" in NRW -Landtag hat es gleich mehrere persönliche Erklärungen gegeben. Ullrich Vosgerau war zur Sitzung erschienen. Vertreter und Vertrerinnen aller anwesenden Fraktionen - außer der AfD - sagten, dass sie Vosgeraus Rückzug wünschten.

Man werde jedoch weiter an der Kommission teilnehmen, so der SPD -Abgeordnete Rodion Bakum. Er lasse sich " weder aus dem Land, noch aus dieser Sitzung vertreiben ", so der Sozialdemokrat. Bakum war 1993 aus der Sowjetunion geflüchtet.

Vosgerau hatte im November - laut Correctiv-Recherchen - an einem Treffen in Potsdam teilgenommen. Anwesend waren unter anderem auch AfD-Politiker, Mitglieder der sogenannten Werte Union und Unternehmer - außerdem nahm Martin Sellner teil, die Gallionsfigur der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB).

Bei dem Treffen soll es laut Correctiv um einen sogenannten "Masterplan" zur massenhaften Abschiebung gegangen sein. Seit Bekanntwerden des Berichts gibt es breite Proteste gegen Rechtsextremismus und die AfD in Politik und Gesellschaft.

Vosgerau spricht Enthüllungen Brisanz ab

Vosgerau selber bestreitet die Brisanz des Treffens, als er vor dem Sitzungssaal im Landtag auftaucht. Es gebe keine vermeintlichen Enthüllungen durch Correctiv, sagt Vosgerau.