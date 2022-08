Tödliche Polizeischüsse in Dortmund: Viele Fragen an Innenminister Reul

Reul bedauert Tod des 16-Jährigen

Herbert Reul

In einem Eingangsstatement bedauerte Reul den Tod des 16-Jährigen und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Er stehe im ständigen Kontakt zur Botschaft des Senegal. Dann schilderte Reul die Abläufe in Dortmund: Am Montag, den 8. August, sei nach 16 Uhr der Notruf eines Betreuers bei der Polizei eingegangen. Der 16-Jährige habe sich ein circa 15 bis 20 Zentimeter langes Messer vor den Bauch gehalten, wahrscheinlich in Suizidabsicht.

Die Beamten seien auf dem Weg zum Einsatzort darüber informiert worden. Ebenfalls zu Einsatzbeginn sei der Polizei bekannt gewesen, dass der jugendliche Flüchtling ohne deutsche Sprachkenntnis sei und zuvor in der Jugendhilfe des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) war. Der Flüchtling sei vor Ort auf Deutsch, Englisch und Spanisch angesprochen worden, berichtete Reul. Amtssprache im Senegal ist aber Französisch.

Im Verlauf des Einsatzes habe die Polizei Reizgas und einen Taser eingesetzt, wobei es auch zu einer Stromabgabe gekommen sei. Aus einer Maschinenpistole des Typs MP5 habe ein Polizist sechs Schüsse abgefeuert, davon trafen fünf das Opfer im Gesicht, im Bauch und in der Schulter. Der Senegalese verstarb im Krankenhaus.

Gegen den Beamten, der die tödlichen Schüsse abgab, werde wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Die Bodycams

Die Beamten trugen wohl Bodycams, bislang hieß es, diese seien nicht eingeschaltet gewesen. Dazu sagte Reul im Ausschuss, das könne er weder bestätigen noch dementieren. Die Kameras würden dann nicht eingeschaltet, wenn " Kernbereiche der Persönlichkeitsrechte berührt sind ", erklärte der Minister und vermutet, dass die Suizidabsicht dazu gehören könnte. Ob das aber die konkrete Absicht der Beamten war, wisse er nicht. Laut NRW-Polizeigesetz sei der Sinn der Bodycams die Deeskalation und nicht die Dokumentation des Einsatzgeschehens.

Zu Presseberichten über möglicherweise defekte Akkus der NRW-Bodycams sagte Reul, alle Geräte seien einsatzfähig gewesen. Nur bei einigen sei vorsorglich der Akku ausgetauscht worden.