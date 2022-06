Frühwarnsystem: So versucht die NRW-Polizei Amoktaten zu verhindern

Stand: 09.06.2022, 15:32 Uhr

Lassen sich Amokfahrten wie in Münster und jetzt mutmaßlich in Berlin verhindern? Die NRW-Polizei versucht es mit "Periskop" - einem interdisziplinären Austausch, um Menschen in Not zu erkennen.

Von Sabine Tenta