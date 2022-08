Tödliche Polizeischüsse: SPD beantragt Sondersitzung

SPD-Innenexpertin Elisabeth Müller-Witt

Die größte Oppositionsfraktion will unter anderem wissen, wie der Umgang von Polizisten mit Maschenpistolen geregelt ist - und ob die Abgabe von sechs Schüssen auf den 16-Jährigen erforderlich war. Die SPD -Innenexpertin Müller-Witt legte einen Fragenkatalog, in dem es weiter heißt: "Wieso haben die Taser versagt? (...) Wurden Sonderkräfte angefordert?"

Müller-Witt griff auch öffentliche Kritik auf, wonach die Polizei Recklinghausen die Ermittlungen im Dortmunder Fall nicht wie vom Innenministerium behauptet neutral führen könne - zumal die Polizei Dortmund in einem ähnlichen Fall Ermitlungen zur Polizei in Recklinghausen übernommen hat. Wissenschaftler, Aktivisten und von Rassismus betroffene Menschen hatten per Onlinepetition eine unabhängige Untersuchungskommission zu den tödlichen Polizeischüssen in Dortmund gefordert.