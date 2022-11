Zu viel Pöbelei im Landtag: Ordnungsgeld geplant

AfD kassierte die meisten Rügen

Die Zahl der Rügen, Ordnungsrufe und Ermahnungen hat sich nahezu verzehnfacht, seitdem die AfD im Landtag vertreten ist: Von zwölf entsprechenden Fällen in der vorletzten Wahlperiode auf 113 Fälle in der im Mai 2022 abgelaufenen Periode. Mit insgesamt 61 Rügen, Ordnungsrufen und Ermahnungen hatte die AfD, die 2017 erstmals in den Landtag einzog, mit Abstand die meisten kassiert.