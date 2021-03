Landtagsdebatte: Laschet schließt weitere Öffnungen ab Montag aus

"Im Blindflug durch die Pandemie"

" Wo bleiben die Tests ?", rief Kutschaty dem in Richtung Impfgipfel entschwundenen Ministerpräsidenten hinterher - und berichtete von seiner 13-jährigen Tochter, die am Montag, als die Schulen erstmals allesamt wieder geöffnet hatten, sehr glücklich gewesen sei, heute aber berichtet hätte, sie habe Angst: Bislang seien, zumindest an ihrer Schule, keine Tests in Sicht.