Land und Islamverbände verurteilen gemeinsam Hamas-Terror

NRW -Staatskanzleichef Nathanael Liminski ( CDU ) hat sich am Montag in Düsseldorf mit führenden Vertretern von Islamverbänden in NRW getroffen. Bei dem rund dreistündigen Gespräch ging es um einen Austausch über die Folgen der Terror-Anschläge der Hamas gegen Israel. Der Einladung in die Staatskanzlei folgten unter anderm der Zentralrat der Muslime in Deutschland und die islamische Religionsgemeinschaft DITIB .

Im Anschluss betonten die Teilnehmer, " die Gräueltaten der Hamas gegen die israelische Bevölkerung uneingeschränkt zu verurteilen ". Gemeinsam verurteile man den Aufruf der Hamas, weltweit jüdische Einrichtungen anzugreifen. " Wir werden nicht zulassen, dass die terroristischen Angriffe der Hamas auf unseren Straßen bejubelt oder auch nur relativiert werden ", heißt es in dem Papier. Jegliche Form von Antisemitismus habe in NRW keinen Platz.

Appell des Koordinationsrats der Muslime