Wüst reist billiger als seine Vorgänger

Drei größere Auslandsreisen hat Hendrik Wüst in seiner Zeit als NRW-Ministerpräsident unternommen: Nach Israel, nach Japan und in die USA. Dazu kommen mehrere Reisen seiner Ministerinnen und Minister. Wieviel das schwarz-grüne Kabinett für diese Auslandsreisen denn in den zwei Jahren seit Amtsantritt ausgegeben habe, wollte die SPD von der Regierung wissen.

Die Antwort: Über eine halbe Million Euro haben Wüst und seine Ministerinnen und Minister auf Reisen ausgegeben. Insgesamt 29 Mal ging es in den beiden Jahren ins Ausland. Die teuerste Reise machte der Ministerpräsident selbst. Eine Woche Japan im vergangenen Jahr kostete rund 225.000 Euro. Auf Platz 2 eine Visite von Kulturministerin Ina Brandes nach New York für knapp 98.000. Noch nicht abgerechnet ist die USA -Reise von Hendrik Wüst im April.

SPD : Wüst will "schöne Bilder "

Hendrik Wüst bei seiner Japanreise 2023 in einem Restaurant