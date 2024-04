Kalifornien ist sehr beliebt, nicht nur bei Touristen, auch bei deutschen Unternehmen. Großkonzerne und Mittelständler aus Nordrhein-Westfalen investieren jedes Jahr Milliarden an der US-Westküste. Umgekehrt fließt deutlich weniger Geld nach NRW. „Das treibt mich um,“ sagt Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). "Wir wollen ja, dass die modernen Industrieanlagen in Nordrhein-Westfalen entstehen".

Das Zauberwort heißt: KI

Ein Begriff dominiert die Reise - KI . Um künstliche Intelligenz geht es vor allem am Mittwoch, als Wüst den Digitalkonzern Google besucht. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz nicht nur für seine Suchmaschine, sie ist auch das Herzstück für autonomes Fahren. In San Francisco begegnet man tatsächlich auf den Straßen schon Autos, in denen niemand mehr ein Lenkrad festhält.

Wüst vor der Konzernzentrale von Google in Kalifornien

Auch Wüst darf in der milden Abendsonne eine kleine Spritztour machen, gut beleuchtet für Kameraleute und Fotografen. Schließlich soll so eine Reise immer die richtigen Bilder produzieren. Insgesamt ist Kalifornien im Digitalbereich meilenweit vor NRW. Aber Wüst will aufholen und auf seiner Reise lernen, wie er mehrfach betont. Gleichzeitig nutzt er jede Gelegenheit, um offensiv für den Wirtschaftsstandort an Rhein und Ruhr werben.

Spitzenforschung und Start-Ups

Im Silicon Valley, dort wo Google und Co. mit ihren Konzernzentralen residieren, trifft man aber auch auf Firmen, die man dort nicht unbedingt erwartet hätte. Zum Beispiel das mittelständische Unternehmen Goldbeck aus Bielefeld. Die Firma macht seit mehr als 50 Jahren Stahlbau, zuletzt hatte sie die Produktionshallen von Tesla in Brandenburg gebaut. Seit einiger Zeit ist Goldbeck auch in Kalifornien aktiv. Zusammen mit der Universität Stanford erforschen die Bielefelder, wie sie KI für die Planungen ihrer Bauprojekte nutzen können.

Wüst (Mitte) mit Studierenden der Eliteuniversität Stanford

Aus der Verbindung von Spitzenforschung in Stanford und jungen Start-Up-Unternehmen ist das Silicon Valley damals entstanden. Der Spirit in Kalifornien sei ein anderer, erzählen deutsche Studenten dem CDU Politiker auf dem Uni-Campus. Einige würden ganz gerne nach ihren Abschlüssen wieder nach Deutschland gehen, denken aber eher an Berlin oder München statt an Dortmund oder Köln. „Nehme ich als Hausaufgabe mit“ , sagt Wüst und lädt alle ein, vielleicht doch ihre Karriere in NRW fort zu setzen.

California dreamin: Silicon Valley im Rheinischen Revier

Am liebsten hätte die NRW Landesregierung auch ein eigenes Silicon Valley. Im Rheinischen Revier hinterlassen die Braunkohlebagger nach 2030 nicht nur große Löcher und viel Brachland. Mit dem Kohleausstieg gehen auch tausende Arbeitsplätze verloren. Es braucht also neue Ideen und Perspektiven und neue Jobs.