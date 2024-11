Kritik an NRW-Gesetz zur Wärmeplanung

Nach dem Bund und anderen Bundesländern ist Nordrhein-Westfalen kurz davor, ein Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung zu verabschieden. Schwarz-Grün, SPD und FDP stimmten am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung mehrerer Landtagsausschüsse dafür. Bald wird dann das Landtags-Plenum in Düsseldorf entscheiden.

Klimaneutrales Heizen bis 2045?

Zweck des Gesetzes ist es, "eine flächendeckende Wärmeplanung in NRW verpflichtend einzuführen" , so der Entwurf. Dadurch solle "ein Beitrag zu einer effizienten, wirtschaftlichen und klimafreundlichen Wärmeversorgung sowie zum Klimaschutz geleistet werden" . Ziel ist eine "klimaneutrale Wärmeversorgung" bis 2045.