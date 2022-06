Neue Landesregierung: Finanzminister Lienenkämper nicht mehr dabei

" Ich finde, für mich ist es an der Zeit, meine Schwerpunkte nochmals anders zu setzen ", teilte der 53-Jährige am Samstag auf seinem Profil mit. " Nach reiflicher Überlegung nehme ich mir die Freiheit, in dieser neuen Wahlperiode nicht mehr für eine Führungsfunktion in der Regierung oder in der Fraktion zur Verfügung zu stehen. "

Fünf Jahre im Finanzressort

Der Jurist hatte fünf Jahre lang der Landesregierung als Finanzminister angehört. Seit 2005 sitzt Lienenkämper im Landtag. Im Kabinett des damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU) war Lienenkämper vom März 2009 bis zum Ende der Wahlperiode 2010 Bau- und Verkehrsminister.