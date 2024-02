Landesrechnungshof kritisiert Ministerin Paul heftig

Dabei geht es um viel Geld. Ein Beispiel: Im Jahr 2021 wurden rund 3 Milliarden Euro an diversen Pauschalen und Zuschüssen aus der Landeskasse an die Kitas überwiesen. Ob das Geld ordnungsgemäß verwendet wurde, kann der Landesrechnungshof immer noch nicht prüfen.

Förderrichtlinien bis zu fünfmal nachgebessert

Auch ein zweiter Vorhalt des Landesrechnungshofes stieß der Opposition im Landtag am Donnerstag übel auf: Die Rechnungsprüfer kritisierten die Formulierung der Richtlinien aus dem Hause Paul. Viele der Entwürfe wiesen "erhebliche und in der Regel vermeidbare, da erkennbare, Qualitätsmängel auf", schreibt der Landesrechnungshof der Familienministerin ins Stammbuch. Konkret heißt das: 21 Förderrichtlinien wurden überprüft, 40 mal musste korrigiert werden – in Einzelfällen bis zu fünfmal. Dennis Maelzer nennt das Ergebnis "erschreckend".