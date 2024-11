Clankriminalität in NRW auf neuem Höchststand

Die sogenannte Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen hat 2023 einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem entsprechenden Lagebild des Landeskriminalamts (LKA) hervor, das am Donnerstag vorgestellt wurde. Demnach gab es im vergangenen Jahr genau 7.000 Straftaten mit Clanbezug in NRW . Das sind knapp sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Taten wurden von 4.213 Verdächtigen begangen. Auch das ist ein neuer Höchstwert. Unter den Tatverdächtigen hatten 2.183 die deutsche Staatsangehörigkeit. Es gab demnach 770 syrische, 580 libanesische, 407 türkische und 54 staatenlose Tatverdächtige. In 219 Fällen konnte die Staatsangehörigkeit nicht geklärt werden.

Etwa fünf Prozent sind laut Innenministerium Mehrfachtatverdächtige (216), die für etwa ein Drittel (27 Prozent) der Taten verantwortlich seien.