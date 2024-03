Deutlich weniger junge Straftäter in NRW

Die Zahl der Verurteilungen von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern in NRW ist im Zehnjahresvergleich um 55 Prozent zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag mitteilte, wurden 12.397 junge Menschen nach den aktuellsten Daten für das Jahr 2022 von Gerichten in Nordrhein-Westfalen verurteilt.

Deutlich stärkerer Trend als bei Erwachsenen

Darunter waren 5.028 jugendliche Delinquenten und 7.369 Heranwachsende im Alter von 18 bis unter 21 Jahren. Zehn Jahre zuvor waren es 27.538 Verurteilungen gewesen. Mit fast 68 Prozent gab es den größten Rückgang in der Hauptdeliktsgruppe "Diebstahl und Unterschlagung" .

Zum Vergleich: Die Zahl der Verurteilungen von erwachsenen Straftätern von über 21 Jahren sank binnen eines Jahrzehnts lediglich um 14,1 Prozent.