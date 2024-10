Krankenhausreform in NRW wird verschoben

Außerdem kündigte Laumann weitere Übergangsfristen an: Die Krankenhäuser sollen jetzt flächendeckend 12 Monate Zeit bekommen, die Umstellung umzusetzen. Damit sollen Versorgungslücken verhindert werden. Vorher war der Plan, dass Kliniken, die Eingriffe und Behandlungen nicht mehr anbieten dürfen, diese sofort einstellen sollten. Für den Aufbau neuer Abteilungen in anderen Krankenhäusern hätte es dagegen eine Übergangsfrist geben sollen, so dass Patientinnen und Patienten wohlmöglich eine zeitlang auf Behandlungen hätten warten müssen.

Das Ziel: Bessere Grundversorgung - mehr Spezialisierung

Mit der neuen Krankenhausplanung verfolgt Laumann zwei große Ziele: 90 Prozent aller Menschen sollen in höchsten 20 Autominuten ein Krankenhaus mit Notaufnahme, Chirurgie und Intensivstation erreichen können. Gleichzeitig sollen bei allen anderen medizinischen Eingriffen Patienten künftig sicher sein können, dass ein Krankenhaus genügend Erfahrung und Fachpersonal dafür hat.

Unsere Quellen:

- NRW-Gesundheitsminister Laumann

- eigene WDR-Recherchen