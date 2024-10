Krankenhausreform: NRW für Vermittlungsausschuss

Stand: 16.10.2024, 18:00 Uhr

NRW will sich dafür stark machen, dass die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach im Vermittlungsausschuss nachgebessert wird. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Laumann in einem Schreiben an seine Länderkollegen an.