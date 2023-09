Krankenhäuser warnen vor dramatischer Finanznot: "Alarmstufe dunkelrot"

Allein in Nordrhein-Westfalen gab es 2023 bereits acht Klinik-Insolvenzen. Diese Zahl nannte am Montag in Düsseldorf Ingo Morell, Chef der Krankenhausgesellschaft NRW. Bundesweit seien es in diesem Jahr schon 40 Insolvenzen - mit stark steigender Tendenz.