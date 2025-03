Bundesratsinitiative: NRW will schärfere Strafe bei K.o.-Tropfen

Minister: Bestehendes Gesetz nicht ausreichend

" Wer K.o.-Tropfen einsetzt, spielt in jedem Einzelfall mit dem Leben des Opfers ", sagte Limbach. "D em trägt unser Strafrecht heute nicht ausreichend Rechnung" . Gemeinsam mit der NRW -Opferbeauftragten, Barbara Havliza, stellte er sein Vorhaben am Dienstag in Düsseldorf vor.

K.o. -Tropfen sind eine geruchs- und geschmacklose Flüssigkeit, die Täter in Bars, Clubs oder Restaurants unbemerkt in Getränke oder das Essen eines ausgesuchten Opfers mischen. Die Wirkung: Zunächst fühlt sich die Person unwohl, dann gleitet sie in einen Zustand, an den sie sich später nicht mehr erinnern wird. Genau diese Phase nutzten Täter, um ihre Opfer zu vergewaltigen oder auszurauben, erklärte Havliza.