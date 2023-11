NRW will mehr Geld für Krankenhäuser klar machen

Laumann zeichnete am Dienstag ein düsteres Bild der Lage der Krankenhäuser. " Wenn das so weitergeht, kann nach meiner Meinung kein Landesgesundheitsminister in allen Regionen die Versorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger garantieren ." Der CDU-Politiker meint damit: Wenn es nicht mehr Geld gibt, werden weitere Krankenhäuser geschlossen und die Patienten werden nicht mehr so gut versorgt.