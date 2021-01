Kommentar: NRW-Regierung ohne Mut

Noch am Dienstag hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gesagt, die Beschlüsse zwischen Bund und Ländern würden eins zu eins umgesetzt. Das ist nicht geschehen. Nur ein Beispiel: Die Bewegungseinschränkung auf einen Radius von 15 Kilometern in den Corona-Hotspots fehlt in der NRW-Schutzverordnung.

Wohnungen bleiben unangetastet - anders als Laschet behauptete

Am gleichen Tag sagte Laschet noch, die strengeren Kontaktbeschränkungen würden erstmals in NRW auch für die private Wohnung gelten. Das hätte bedeutet: Auch zu Hause darf man maximal eine Person treffen, die nicht aus dem eigenen Haushalt ist. Jetzt wissen wir: Das ist nicht der Fall.

Tobias Zacher

In die Wohnung kann sich auch ab Montag jeder in NRW so viele Menschen einladen, wie er will. Er darf nur keine Party feiern. Die ist verboten. Aber was als Party zählt, ist nicht definiert. Wer wiederholt so unentschlossene Regeln aufstellt, der hat jeden politischen Mut verloren.

Und wenn die Landesregierung öffentlich behauptet, es gebe eine Regel für die Wohnungen, die es in Wahrheit nicht gibt – dann darf man sich als Wähler schon mal belogen fühlen.

Landesregierung muss endlich klar kommunizieren

Bitte nicht falsch verstehen: Ich will nicht pauschal auf immer mehr und immer strengere Einschränkungen hinaus. Ich will, dass die Landesregierung klar und deutlich kommuniziert, wie die Regeln in NRW sind. Und daran ist sie in dieser Woche krachend gescheitert.

Doch nicht nur die Kommunikation ist unklar – die Maßnahmen der Landesregierung sind es auch.

Im Frühjahr hatte sie schon einmal die Kitas zu gemacht. Damals hatte die Landesregierung definiert, welche Beschäftigten systemrelevant sind – und nur denen dann eine Notbetreuung in den Kitas garantiert, damit die Eltern weiter zur Arbeit können. Das war richtig blöd für alle, die nicht zu den Systemrelevanten gezählt haben. Aber: Es war eine klare Regel.