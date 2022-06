Tage der Entscheidung: Schwarz-Grün in NRW auf der Zielgeraden

Koalitionsvertrag soll vorgestellt werden

In den kommenden Tagen kehrt die Landespolitik zurück auf die öffentliche Bühne. Dem Vernehmen nach soll am Donnerstag der fertige Koalitionsvertrag präsentiert werden. Ganz fest steht der Termin noch nicht, es könnte auch Freitag werden. Dann jedenfalls wird klar, welche konkreten Vorhaben sich CDU und Grüne für die kommenden fünf Jahre vorgenommen haben. Zuletzt hatte es nur äußerst vage und blumige Formulierungen gegeben. So erklärte vor ein paar Tagen CDU-Frontmann Hendrik Wüst:

"Ein klimaneutrales Industrieland, ein modernes, soziales und sicheres Nordrhein-Westfalen, eine auch in Zukunft lebenswerte Heimat in Stadt und Land – darum geht es uns in einem Bündnis für die Zukunft unseres Landes."

Und von Grünen-Chefin Mona Neubaur hieß es:

"Die sozial gerechte und klimaneutrale Transformation unserer Gesellschaft setzt voraus, dass wir alte Gräben und historisch gewachsene Lager überwinden. Die Schwelle, an der wir jetzt stehen, sehen wir nicht als Hindernis, sondern als Sprungbrett, um im Sinne der Menschen in NRW eine Koalition des Aufbruchs zu bilden."

Mit so viel Polit-Prosa kommen die beiden nun aber nicht länger durch. Wüst, Neubaur und die anderen neuen Koalitionäre müssen sehr genau benennen, welche handfesten Inhalte von ihnen zu erwarten sind. Was wird in der Klimapolitik anders? Was können Schüler, Lehrer und Eltern erwarten? Worauf muss sich die Wirtschaft einstellen? Und natürlich auch: Wie werden die geplanten Vorhaben finanziert?