Verkehrsminister einigen sich auf 49-Euro-Ticket

Klar ist jetzt schon: Das Ticket soll deutschlandweit gültig sein und nur elektronisch, also papierlos, angeboten werden. "Das klassische Papierticket soll es nicht mehr sein" , betonte Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP ). Angeboten werden soll das Ticket in einem monatlich kündbaren Abo-Modell. Nach zwei Jahren soll das Ticket nach dem Willen der Verkehrsminister "hinsichtlich seiner klimaseitigen, verkehrlichen und finanziellen Wirkungen" überprüft werden.

Konstenfrage weiterhin ungeklärt

Bislang ist aber immer noch unklar, wer genau welche Kosten tragen wird. Der Bund zahlt den Ländern bereits jährlich Milliarden in Form sogenannter Regionalisierungsmittel. Damit bestellen die Länder und Verkehrsverbünde Leistungen bei den Verkehrsanbietern. In diesem Jahr fließen 9,4 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel an die Länder, dazu noch eine Milliarde aus einem anderen Topf.

Zusätzlich hatte sich die Ampel-Koalition im Bund darauf verständigt, weitere 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für ein bundesweites Nahverkehrsticket bereitzustellen - vorausgesetzt, dass die Länder den gleichen Betrag dazugeben.

Massiv gestiegene Energiepreise