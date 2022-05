Neue Zahlen zeigen: Um 7 Uhr öffnen die meisten Kitas in NRW

Bei den Schließzeiten ergibt sich ein ähnliches Muster: Die meisten Kitas (knapp 65 Prozent) schließen nachmittags um oder nach 16:30 Uhr. In Siegburg können die Kinder in einer Kita sogar bis Mitternacht betreut werden.

Wenig Änderung in den letzten Jahren

Die Betreuung in den Randzeiten vor 7 Uhr oder nach 16:30 Uhr ist in NRW also möglich, bleibt aber eher die Ausnahme - und das seit Jahren. Denn ähnliche Zahlen hatte die Landesregierung bereits 2017 veröffentlicht. "Die Antwort der Landesregierung zeigt, wie wenig die Landesregierung in den vergangenen fünf Jahren für flexiblere Öffnungszeiten in den Kitas getan hat" , kritisiert Dennis Maelzer, familienpolitischer Sprecher der SPD -Fraktion.

Kitas pro Jahr im Schnitt etwas mehr als 20 Tage geschlossen